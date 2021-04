“Penso di essermi innamorata di te”: dichiarazione su Instagram per Aka 7even – FOTO

Amici 20. Il talent show di Maria De Filippi anche quest’anno è campione d’ascolti del sabato sera. I ragazzi in gara sono strepitosi, fra tutti brilla Aka 7even. Ha già uno stuolo di fan in delirio per lui

Il talent show Amici è ormai una certezza del palinsesto Mediaset. Il programma guidato da Maria De Filippi ha sfornato negli ultimi 20 anni artisti che sono diventati personaggi di spicco del panorama dello spettacolo italiano. E’ una vera e propria fucina di performer, una vetrina per i giovanissimi in cui non sempre conta chi si il vincitore finale: l’importante è conquistare la simpatia del pubblico affinché l’affetto rimanga stabile anche a chiusura della trasmissione.

Sicuramente l’edizione attuale ha visto brillare tra i nuovi talenti anche il bravissimo cantante Aka 7even. Ha solo 20 anni ma possiede la sicurezza e la verve di un veterano. Sta raccogliendo consensi puntata dopo puntata e i fan sono in delirio per lui.

Aka7even, della squadra Pettinelli – Peparini ha incantato ieri, sabato 24 aprile, durante il serale di Amici andato in onda su Canale 5. Il giovanissimo cantante ha trionfato durante la prima sfida della seconda manche contro il team Zerbi e Celentano.

Il vero nome del ragazzo è Luca Marzano, è nato il 23 ottobre del 2000 a Vico Equense, in provincia di Napoli. E’ entrato nella scuola di Amici presentando il brano inedito Yellow.

Quest’ultimo pezzo e la sua canzone Mi manchi sono stati pubblicati dal talent e prodotti da Cosmophonix.

E’ stata molto chiacchierata, durante la messa in onda del programma, la storia d’amore nata con la ballerina Martina Miliddi che, purtroppo, sembra già essere arrivata al capolinea. La giovane ha dichiarato ai microfoni di Verissimo di essere concentratata sulla sua vita e la carriera ma che per Aka 7even non ha provato solo un’infatuazione. “Tengo ancora a lui” – ha detto – “siamo legati e non mi pento di nulla di quello che è successo”.

A consolare il cantante arrivano centinaia di commenti di supporto da parte dei suoi fan, alcuni davvero molto toccanti: “Penso di essermi innamorata di te” – gli scrive un’ammiratrice. “Bravissimo”, “Hai spaccato”, “Ti amo”, “Magnifico” – sono solo alcuni dei complimenti ricevuti.

La fama di Aka 7even vincerà la prova del tempo? Lo scopriremo, ha tutte le carte in regola per riuscirci.