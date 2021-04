La cantante Jennifer Lopez ha condiviso un reel di un red carpet del 2014 che la vedeva indossare un meraviglioso abito di cristalli con spacco vertiginoso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

In queste settimane proseguono le riprese di “Shotgun Wedding”, la nuova pellicola che avrà come protagonista una delle icone assolute del mondo dello spettacolo. Jennifer Lopez sta condividendo molti scatti proprio del backstage del film che si preannuncia essere ancora una volta un enorme successo per la cantante e attrice internazionale.

JLo lo ha fatto tramite il profilo Instagram che vanta più di 150 milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, shooting fotografici, lavori discografici e momenti di relax.

le riprese del nuovo film di Jason Moore sono attualmente in corso nella Repubblica Dominicana e la cantante recita a fianco di grandi nomi quali Josh Duhamel, Lenny Kravitz e Jennifer Coolidge.

La vediamo in molte scene indossare proprio un enorme abito da sposa rosa pastello con volant di tulle e bustino stretto sul seno. Indossa pesanti anfibi scuri per la maggior parte delle scene proposte, scene evidentemente in cui le stessa deve correre parecchio come previsto da copione.

LEGGI ANCHE –> Isola, Elettra Lamborghini fa una clamorosa rivelazione su di lei – FOTO

Jennifer Lopez meravigliosa in abito diamantato: un incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

LEGGI ANCHE –> Ginevra Lamborghini sfida Elettra: anche per lei completo non legale – FOTO

“Shotgun Wedding” è per lei la pellicola che ne decreta ufficialmente il ritorno sul grande schermo dopo la pausa che si è presa dal jet set. Ricordiamo che gli ultimi ciac per lei sono stati “Marry Me” con Owen Wilson e “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business” con cui ha ottenuto la candidatura ai Golden Globe nella categoria ‘Migliore attrice non protagonista’.

Jennifer Lopez però sui social non condivide solo scatti rubati dal dietro le quinte delle sue ultime esperienze lavorative ma anche momenti più ludici come passerelle internazionali e vita privata con la sua famiglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Sulle note di Doja Cat “Candy” vediamo un reel che ripercorre l’ultimo red carpet calcato proprio da Jennifer. L’abito diamantato è traforato sul corpetto indossato agli MTV VMA’s 2014 che per l’eleganza dimostrata l’ha coronata regina indiscussa dell’evento. Un salto nel su passato che ha ottenuto oltre un milione e seicento mila like in poche ore.