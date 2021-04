Trattore si ribalta: uomo muore travolto dal mezzo

In un terreno di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore ribaltatosi.

Un uomo di 65 anni è morto nel primo pomeriggio di ieri in un terreno a Recoaro Terme, in provincia di Vicenza. La vittima stava trasportando della legna a bordo di un trattore dotato di carrello, quando, improvvisamente il mezzo si è ribaltato. Il 65enne è stato travolto dal trattore e dal legname. Lanciato l’allarme, preso il terreno sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Vicenza, trattore con carrello si ribalta in un terreno: 65enne perde la vita

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 24 aprile, un uomo di 65 anni ha perso la vita mentre lavorava in un terreno nelle campagne di Recoaro Terme, comune in provincia di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta la redazione del quotidiano locale Il Dolomiti, la vittima stava trasportando della legna sistemata su un carrello trainato da un trattore. Per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo ed il carrello si sono ribaltati travolgendo il 65enne. Alcune persone che si trovavano nel terreno, accorgendosi della tragedia, hanno subito contattato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e dell’eliambulanza, fatta decollare considerata la gravità dell’incidente. Purtroppo, l’equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto gli adempimenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire le cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo agricolo. Tra le ipotesi al vaglio la pendenza del punto in cui si trovava il trattore al momento dell’incidente.