Amici 20, eliminato Raffaele: la reazione di Arisa è clamorosa – FOTO

Nuova puntata di emozioni al serale di Amici, tra ospiti, manches durissime e il nono eliminato dal programma. A dover abbandonare il talent è stato Raffaele Renda della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, al ballottaggio finale con Deddy, della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Una sfida combattutissima tra due grandi talenti, che se segna il proseguo o l’estromissione dal percorso all’interno dell’ambita scuola, non definisce il loro florido futuro.

Amici, Raffaele eliminato: l’urlo di Arisa e i complimenti di Maria

Il ballottaggio di Amici tra Raffaele e Deddy è stato combattutissimo, tanto che persino gli stessi protagonisti non sapevano chi avrebbe avuto la meglio. Penalizzato purtroppo Raffaele, che Arisa ha elogiato con un ultimo agguerritissimo urlo.

Come di consuetudine, gli allievi si sono tutti spostati in casetta, dove entrambi gli sfidanti si sono espressi felici del percorso compiuto, nella convinzione di dover lasciare il programma.

Deddy si è persino cimentato nella preparazione dello zaino, parlando ai compagni come se fosse l’ultimo saluto. E anche Raffaele è stato colto dalle stesse consapevolezze, senza perdere di vista l’importanza di quanto appreso nel corso di questa splendida e lunga esperienza.

La voce di Maria De Filippi irrompe in camera, dove seduti in attesa di giudizio, si trovano Deddy e Raffaele. Prima di ricevere l’esito e a prescindere da esso, Raffaele ha dichiarato di voler vivere la musica nel suo futuro, sapendo che sarà questa l’attività della sua vita.

Maria De Filippi comunica la sua eliminazione, esprimendo grandi parole di stima nei suoi confronti: “Complimenti per la tua educazione, l’aver saputo ridere di cose che magari ti davano dolore, l’esserti comportato in questa strana comunità in modo assolutamente onesto e dignitoso“. Parole che arrivano dritto al cuore di Raffaele, che ringrazia tutti per l’opportunità, ed in particolare Arisa per il suo aiuto.

Raffele lascia la casa salutando i compagni: “Mi avete tutti trasmesso qualcosa che mi porterò dentro per sempre“, tra i loro commoventi e meritatissimi applausi scroscianti.