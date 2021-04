Pechino Express, sconvolgente: un morto e un ferito durante le riprese

Pechino Express è stato segnato da un incidente: guidatore, concorrenti e cameraman. L’evento è grave e per uno di loro non c’è nulla da fare

La versione francese di Pechino Express è iniziata. Gli autori del programma hanno deciso di cominciare il lavoro nonostante le restrizioni Covid, scegliendo come meta la Turchia. Ma nel corso delle riprese qualcosa è andato storto e a causa di un incidente uno della trasmissione ha perso la vita. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Pechino Express: cosa è successo?

Durante le riprese, due concorrenti hanno chiesto un passaggio e sono stati accolti da una persona che li ha fatti salire sulla propria macchina. Così a bordo erano i due partecipanti al gioco, il guidatore e il cameraman. Subito dopo un’auto ha investito l’autovettura. L’ottantaduenne alla guida ha perso la vita morendo sul colpo, mentre gli altri sono stati portati immediatamente all’ospedale per accertamenti. Aurore e Jonathan, i due che formavano la coppia, hanno dovuto abbandonare il gioco e ritirarsi subito. Il tragico evento non è stato mandato in onda ma è stato dichiarato tramite un messaggio: “Alcune ore dopo le riprese di questa sequenza abbiamo appreso con tristezza il decesso dell’autista del veicolo implicato nell’incidente – si legge sullo schermo – Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Un brutto colpo per la Francia che non è la prima volta che deve affrontare situazioni del genere. Anche durante L’Isola dei famosi nel 2013, un concorrente perse la vita. Intanto in Italia è stato deciso di annullare il programma, almeno per quest’anno, viste le condizioni e i protocolli da seguire a causa del Covid. Costantino Della Gherardesca, il conduttore della trasmissione, dovrà attendere ancora un po’ prima di tornare all’attacco.