I genitori della piccola hanno deciso di sospendere le cure: “La malattia è ormai avanzata in modo irreversibile.”

Ci sono storie che si spera possono terminare con un lieto fine. La piccola Eliza Moore è diventata una star di TikTok lottando a soli due anni contro un tumore. La bimba, con i suoi 5 milioni di follower, da mesi lotta con un cancro molto aggressivo che lascia poche speranze alla famiglia. Dispiaciuti sui social i follower, che speravano che le cure che la piccola Eliza stava affrontando potevano migliorare le sue condizioni di salute. Una bimbina molto coraggiosa che sui social era diventata una star e tutti facevano il tifo per lei.

La decisione della famiglia di Eliza: “La piccola non proseguirà più le cure”

Arriva una notizia, che in tanti non avrebbero mai voluto leggere. La famiglia di Eliza ha deciso di sospendere le cure. E’ stata la mamma Kate a comunicare tramite il suo profilo personale il triste annuncio: “Come molti di voi avranno potuto intuire dai video di Eliza pubblicati più di recente, non abbiamo ricevuto buone notizie sulla malattia: sono state notizie inaspettate per noi, per il suo chirurgo e per tutto il team di medici che l’ha seguita. Ora cercheremo di trarre il massimo dalle nostre vite, come una famiglia“.

Alla piccola Eliza a meno di 1 anno di vita, le avevano diagnosticato un cancro. Dopo 8 mesi di cure sembrava che la situazione fosse rientrata e che il brutto male fosse stato sconfitto. Ed invece la malattia si è ripresentata, bussando alla porta della piccola Eliza che fino ad oggi ha lottato con cicli di cure che però non sono stati sufficienti ad aiutarla. La malattia di Eliza purtroppo è in stadio avanzato, ecco perché la famiglia ha deciso di non sottoporre più la piccola a cure dolorose. La decisione nasce soprattutto dalla voglia da parte della famiglia di godersi la propria figlia per il tempo che rimane a disposizione, lasciando perdere visite e ospedali per le sessioni di terapia.

I genitori hanno poi spiegato che secondo loro è stata la scelta migliore per Eliza porre fine a questa sofferenza contro il cancro, tornando a farle vivere una vita normale. Negli ultimi video pubblicati sulla pagina TikTok, la piccola viene ripresa a casa proprio con la sua famiglia.