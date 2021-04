Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 aprile: Ludovica lavora al Paradiso?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 aprile: Ludovica riceve un’offerta di lavoro da parte del Paradiso.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Gabriella far fronte alla delusione provocata dalla mancanza di attenzioni di Cosimo. La stilista ha ricevuto un importante premio per il suo lavoro, ma il marito è troppo preso dalla questione di Umberto Guarnieri per gioire dei suoi traguardi. Marta invece sta cercando di ricucire il rapporto con Vittorio, nonostante Dante Romagnoli non gli renda la vita affatto facile. Dante è determinato a riconquistarla e non importa se per farlo dovrà sfruttare il suo rapporto commerciale con Umberto. Giuseppe, infine, ha un debito con il figlio Salvo, ma non ha la minima intenzione di pagarlo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 aprile: Dante mette in imbarazzo Marta

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Dante farà recapitare un regalo a casa Guarnieri, provocando l’imbarazzo (ma anche l’interesse) di Marta. Nel frattempo Vittorio continuerà a comportasi da zio premuroso nei confronti della piccola Serena. Vedendolo insieme alla bambina, Beatrice penserà che Vittorio abbia tutte le carte in regola per essere un buon padre. A casa Amato, invece, Salvo scoprirà tutta la verità su suo padre: è stato lui a rubare gli abiti del Paradiso, così da poter poi ripagare il suo debito. La scoperta renderà il giovane amato triste e deluso dal genitore.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ludovica riceverà una proposta di lavoro come modella la nuova modella per la collezione americana del Paradiso. La sua vita lavorativa sta finalmente cominciando ad ingranare.