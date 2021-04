Matteo Cecconi è morto a 18 anni: ha avuto un malore durante la dad e nessuno se n’è accorto. È giallo sulle cause, forse ha ingerito una sostanza velenosa

È morto senza che nessuno se ne accorgesse o sospettasse nulla. Matteo Cecconi, 18enne studente al quarto anno dell’Itis “Fermi” di Bassano del Grappa è deceduto al pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano, dove è arrivato in condizioni disperate. Come ogni mattina si era collegato per la didattica a distanza. Poi si era allontanato dal computer per fare uno spuntino e non si era più ricollegato.

Nè i compagni, nè i professori avevano trovato strana questa improvvisa assenza. Dopo poco il padre era rientrato a casa dopo il turno di notte. È stato lui a fare il drammatico ritrovamento: Matteo era a terra, riverso sul pavimento, già incosciente. Allertati i soccorsi, hanno effettuato le prime manovre salvavita e cercato in tutti i modi di rianimarlo.

Muore a 18 anni per un malore durante la Dad: è giallo sulle cause

La notizia è stata riportata dal Corriere del Veneto, che ha ricostruito l’accaduto. Secondo il quotidiano la sua morte appare ancora più anomala perché il ragazzo non aveva mai avuto problemi di salute. Al contrario, solo poco tempo fa aveva fatto una visita medica per ragioni sportive e i risultati erano stati ottimi. La causa della sua dipartita per ora è un giallo.

L’unico indizio potrebbe essere in alcuni farmaci che gli inquirenti hanno sequestrato dall’abitazione. In casa è stata anche trovata una piccola quantità di nitrito di sodio, una sostanza che se assunta accidentalmente può risultare letale. E dalla perizia informatica sul computer di Matteo è emerso che era stato proprio il 18enne ad acquistarla sul web. Per questo l’ipotesi più realistica al momento è che il nitrito di sodio abbia avuto un ruolo nel provocare il malore che lo ha condotto alla morte.

Sulla tragedia ha aperto un’inchiesta la procura di Vicenza. Per accertarsi delle cause del decesso, il pubblico ministero Gianni Pipeschi disporrà l’autopsia, che dovrebbe essere eseguita nei prossimi giorni.