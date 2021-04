La conduttrice Caterina Balivo sbalordisce con la sua nuova creazione: “peccato” però per un dettaglio svelato dai fan…

L’amata conduttrice napoletana di “Detto Fatto”, Caterina Balivo, aveva partecipato nella giornata di ieri ad una trasmissione assieme all’altrettanto grande professionista e storica inviata in ambito del giornalismo italiano, Giovanna Botteri, incuriosendo l’animo dei suoi fan. L’episodio è attualmente stato inserito, per chi fosse interessato e non avesse avuto l’occasione di ascoltare il loro dibattito, nel podcast sulla piattaforma streaming di Spotify, e sotto il nome “Ricomincio dal no“. Pare infatti che, ed in particolare modo quest’ultimo episodio, stia avendo una forte risonanza fin dalle prime ore dalla pubblicazione. Ma veniamo adesso alla ricetta svelata da Caterina per il pranzo del martedì.

Caterina Balivo e la ricetta insuperabile: “peccato” soltanto per il dettaglio trascurato

“Oggi mi sono superata”, ammette l’ex modella italiana nel suo post condiviso pochi minuti fa sul suo profilo Instagram. Il piatto in questione è un primo che già al primo sguardo sembra attirare una quantità cospicua di like ed apprezzamenti.

“L’aspetto invita tantissimo.. Brava 👍🍝❤️” aggiungerà infatti una sua sostenitrice di fronte alla delicata prelibatezza a base di “tagliatelle, zucchine, limone, menta e zenzero!“.

Per concludere poi Caterina, mostrandosi incuriosita dalla creatività dei suoi seguaci, non potrà però nascondere le sue intenzioni dopo aver assaggiato la prima porzione: “Direi che il bis è assicurato 😍Voi cosa avete preparato?“.

“Mangi da sola ?? Che peccato 😮😂”, effettivamente l’ironia espressa dal uno dei suoi ammiratori lascia intendere come la prelibatezza preparata da Caterina abbia fatto venire facilmente ed in brevissimo tempo l’acquolina in bocca a gran parte dei visualizzatori del suo ultimo contenuto. “Ben fatto“, dunque. Tutti punti guadagnati e da poter ad aggiungere alla sua sempre più promettente carriera.