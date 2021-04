Mai vista così in piena forma, Wanda Nara colpisce con un “décolleté da Champions League” e manda in tilt il web.

La ballerina ed agente sportiva originaria di Buenos Aires, Wanda Nara, è ormai in completa adorazione per la città in cui ha deciso di continuare la sua vita. Anche conosciuta nel mondo come il regno indiscusso dell’amore. Parigi, appare ad oggi capace di offrire mille possibilità per una donna carismatica ed in carriera come lei, seppur andando di pari passo con la sua prediletta Milano. Entrambi, infatti, sembrano essere luoghi ideali per assicurare il trionfo della sua irreprensibile vena estrosa tipica delle nate Sagittario.

Wanda, inoltre, ha trascorso la serata di ieri dilettandosi con un training casalingo molto assiduo, gli scatti dai lei pubblicati su Instagram in questa mattina hanno poi mostrato ai suoi fan dei risultati a ben dire mozzafiato.

Wanda Nara, emoziona a dismisura la suadente “regina dello sport”…