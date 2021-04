Elodie, il balletto in body e stivali: movimenti che ti mandano al manicomio – FOTO

Elodie mette a dura prova la stabilità mentale dei fan con un balletto in cui esprime tutto il suo fascino e la sua sensualità

I nervi dei tantissimi fan che seguono Elodie attraverso i suoi profili social sono stati messi ancora una volta a dura prova. L’affascinante artista romana infatti ha pubblicato attraverso le stories di Instagram un video in cui di dedica ad un balletto in sala prove. Accanto a lei il ballerino che l’accompagna nella coreografia sulle note di Crazy in Love di Beyoncé. In questi pochi secondi che Elodie ha voluto regalare ai suoi quasi due milioni e mezzo di follower è possibile ammirarla con addosso un body nero attillato e degli stivali alti. L’outfit scelto non solo le permette di avere una grande libertà di movimenti per portare avanti il balletto ma riesce anche a mettere in risalto le sue curve. Mai canzone fu più adatta perché pazzi d’amore è proprio quello che stanno diventando i tanti che ammirano la sua bellezza e il suo talento.

Elodie, un’artista impegnata anche nel sociale

