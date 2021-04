“Un’incantevole sirena”: la FOTO di Belen a schiena scoperta stupisce i fan

Belen Rodriguez ha condiviso una foto su Instagram in cui si è mostrata bellissima. A schiena nuda e sdraiata sulla sabbia subito è boom di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez continua a condividere sul suo profilo Instagram gli scatti del suo soggiorno alle Maldive. Nell’ultima foto pubblicata si mostra a sdraiata sulla spiaggia con la schiena scoperta. Bellissima, lo scatto in bianco e nero conquista i suoi dieci mila follower. Molti apprezzano la sua bellezza. “Un’incantevole sirena”, il commento da parte di un utente.

Tuttavia non mancano le critiche. Questa volta la Rodriguez è stata attaccata per la scelta della sua posa. La showgirl argentina si mostra a pancia in giù. La posizione, per diversi utenti, non è ideale per via del pancione. La Rodriguez, in dolce attesa per la seconda volta, è sempre più vicina al parto.

Belen Rodriguez: in quarantena fiduciaria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La Rodriguez è tornata a casa in questi giorni dopo il soggiorno alle Maldive. Una meta scelta dalla showgirl per realizzare lo shooting fotografico per la sua linea di costumi. Suo fedele accompagnatore nel viaggio è stato il suo fidanzato Antonio Spinalbese. La coppia ha potuto così dedicarsi, tra una foto e l’altra, a momenti di relax.

Da pochi giorni sono rientrati in Italia. Ora si trovano a casa per completare il periodo di quarantena fiduciaria, previsto per chi si reca all’estero in questo periodo di emergenza sanitaria. Anche in questo caso innumerevoli sono stati gli attacchi. La coppia è stata messa sotto accusa per la scelta di partire nonostante la pandemia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



Critiche a cui Belen si difende. Il viaggio è stata una scelta lavorativa a cui ha unito qualche momento di riposo. Tornati nella loro casa, la Rodriguez e Spinalbese di mostrano sempre più affiatati. Tra un mese daranno alla luce alla loro bimba.