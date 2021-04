Fedez, incredulo: assessore critica i suoi smalti. Scoppia la lite

Fedez è stato attaccato per la sua linea di smalti. E’ stata l’assessore leghista Laviano a puntare il dito contro il suo nuovo progetto.

Fedez ha lanciato da poco una linea di smalti. Da mesi il rapper si è mostrato sui social con le unghie decorate con smalti colorati. Una scelta volta a dettare tendenza che poi si è trasformata in un progetto più ampio. Noon by Fedez il nome della sua nuova linea di smalti. Per lanciarla il noto cantante ha realizzato un video con l’amico Luis con cui realizza il noto podcast Muscio Selvaggio.

Parte del incassi delle vendite degli smalti saranno devoluti a un ente benefico. L’iniziativa unisce moda, solidarietà e inclusione. Come le donne indossano i pantaloni, anche gli uomini posso mettere lo smalto.

Subito la linea di smalti di Fedez ha conquistato il pubblico. Il marito di Chiara Ferragni ha lanciato l’iniziativa in collaborazione con Layla Cosmetics. I colorati boccettini sono acquistabili su sito del brand. In pochi minuti dal lancio subito sono andati sold-out. Ma c’è che non ha apprezzato il progetto del rapper. In particolare è stata Laura Laviano, assessore dello Sviluppo economico di Macerata ad attaccare il progetto.

Fedez e la polemica con Laura Laviano : il botta e risposta

“Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito a un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori casa. Anni fa il cerchietto, ora lo smalto, ma sti uomini le p***e le hanno perse?”, le parole della Laviano. Il commento è apparso su Facebook in un commento sotto un post in cui era riportato un articolo dedicato agli smalti del rapper.

Queste affermazioni sono state oggetto di polemica. Arrivate a Fedez hanno colpito molto il cantante.

“Mi dispiace per il figlio. E’ incredibile che un semplice smalto riesca a stanare gente come questa, non capisco cosa mandi in tilt di uno smalto. Poi è bellissimo”, le parole di Fedez accompagnate da un gestaccio provocatorio.

Poi non manca il sondaggio rivolto alla sua community per indovinare l’appartenenza politica dell’assessore.