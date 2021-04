Fedez lancia la sua linea di smalti NooN. Lo spot è un ritorno agli anni ’90

Finalmente è fuori la linea di smalti NooN by Fedez in collaborazione con Layla Cosmetics. Ancora una volta il rapper ha avuto un’idea geniale per aiutare moltissime persone in difficoltà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Fedez e Chiara Ferragni, in arte Ferragnez, sono diventati genitori per la seconda volta della piccola Vittoria. I siparietti familiari nei quali Fedez e Chiara ce la mettono tutta per far scoccare la scintilla tra la neonata e Leone (primogenito della coppia) sono esilaranti.

C’è poco da fare, il web ama i Ferragnez, la famiglia è ben vista soprattutto per il fatto che posta tutto (o quasi) su Instagram. Non c’è giorno in cui i follower non siano interessati a quello che succede in casa, la star di casa (per ora) è sicuramente il piccolo e monello Leone, che a più non posso dispensa anche perle di saggezza al padre.

LEGGI ANCHE —-> Regina Elisabetta, altro terribile lutto: è successo proprio nel giorno dei funerali del Principe Filippo

Uno spot che sa di anni ’90. Fedez si piazza vincente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

LEGGI ANCHE —-> Pupo, straziato dal dolore: la madre è malata. Toccanti rivelazioni

Negli ultimi tempi Fedez non ha fatto mistero di essere interessato alla nail art, lo abbiamo visto molte volte scegliere lo smalto che avrebbe sfoggiato ad ogni nuova manicure. E’ nata quasi per gioco la sua nuova idea, lanciare una linea di smalti by Fedez.

Finalmente è fuori NooN by Fedez in collaborazione con Layla Cosmetics, il rapper lo comunica tramite uno spot su Instagram ed è il delirio più totale. Lo spot è un ritorno agli anni ’90, un colpo al cuore ai più nostalgici, Fedez ha “sbloccato” un ricordo a molti suoi follower.

Il cantante ha comunicato il lieto evento con un piccolo post: “La mia linea di smalti è finalmente fuori! NooN by Fedez. Grazie a @laylacosmetics per aver credito in questo progetto. Una parte dei ricavati andranno a @pangeaonlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Abbiamo visto diverse volte Fedez sensibile a “giuste cause”, soprattutto in questo periodo di Covid-19. Ancora una volta il rapper marito dell’influencer Chiara Ferragni ha voluto dare il suo contributo, infatti una parte del ricavato per la vendita degli smalti semipermanente, andrà @pangeaonlusche sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale.