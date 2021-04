Pupo, straziato dal dolore: la madre è malata. Toccanti rivelazioni

Pupo ha rivelato che la madre è malata. Ospite a “Oggi è un altro giorno” ha speso dolci parole nei suoi riguardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real Pupo (@enzoghinazzi)

Una lunga intervista ha visto protagonista Pupo a “Oggi è un altro giorno“. Nella trasmissione di Serena Bortone, il cantante ha rivelato commosso che la madre è stata colpita da una malattia.

“Mi emoziona la nuova vita di mia mamma toccata da demenza senile. Oggi abbiamo un rapporto meraviglioso, totalmente nuovo”, le parole del cantante.

88 anni la donna ha l’Alzheimer. La malattia l’ha porta a non ricordare più le persone. “Ripete: ma chi è il tuo babbo? Ritorna e sembra che sia di nuovo presente. Lei lo fa una leggerezza”, il commento del cantante toscano.

LEGGI ANCHE > Oggi è un altro giorno, Pupo alla conduttrice: “Quanto è antipatica…”

Pupo e il grande legame con la madre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real Pupo (@enzoghinazzi)

LEGGI ANCHE > Pupo: biografia, carriera e curiosità del cantante di “Gelato al cioccolato”

Ai microfono della Bortone, ha inoltre raccontato come la madre Irene sia stata sempre molto affettuosa con lui. La donna ha dedicato tutta la vita alla famiglia.

Inoltre ha svelato come, insieme al padre, desiderasse che si laureasse. Invece lasciò gli studi per dedicarsi alla musica. La famiglia materna lavorava in questo settore e pertanto ha scelto di seguirne le orme. Nonostante le prime reticente, i genitori sono stati orgogliosi del suo grande successo.

Enzio Ghinazzi, in arte Pupo, è nato a Ponticino nel 1955. Indimenticabile il suo esordio con il brano “Ti scriverò” e “Gelato al cioccolato”. E’ sul finere degli anni ’70 che il cantante conosce una fama stratosferico. Di seguito debutta nel mondo televisivo partecipando a molte trasmissioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real Pupo (@enzoghinazzi)

Per quanto riguarda la sfera privata il cantante da anni ha una doppia relazione. E’ legato sia alla moglie Anna che alla manager Patricia Abati