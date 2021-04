Paola Turani dopo il silenzio torna sui social: “Vi dico cos’è successo”. L’influencer ha raccontato perché è stata assente da Instagram per qualche giorno

Paola Turani ha fatto spaventare tutti sparendo da Instagram all’improvviso: il suo account con quasi due milioni di followers, improvvisamente non c’era più. Qualcuno ha temuto il peggio, perché come ben sanno tutti Paola sta passando un bellissimo periodo perché ha da poco scoperto di essere incinta. Tornata su Instagram, ha tranquillizzato tutti dicendo che non è successo nulla di grave e ha spiegato i motivi della sua improvvisa sparizione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Paola Turani torna su Instagram e racconta il motivo della sua assenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

“Dopo questo blocco forzato del mio profilo Instagram durato 5 giorni ci tenevo a fare un ritorno glam” ha cominciato così, quando è ritornata con nuove storie sui social. “Scherzi a parte, mi siete mancati molto. Ancora non ci hanno dato spiegazioni sul motivo valido di questo blocco con “restrizioni geografiche” e non sappiamo cosa sia successo. Ora dovrebbe essere tornato tutto alla normalità, o almeno lo spero!”

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’influencer ha raccontato che il suo profilo è scomparso mentre stava dormendo e che ad avvertirla sono stati i suoi amici. Ad avvertirla è stato suo marito, che ha cercato di capire prima di lei quale fosse il problema e che si è messo subito in contatto con il team del famoso social.