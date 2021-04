Daydreamer anticipazioni 22 aprile: brutto colpo per Can e Sanem. La coppia si prepara a vivere un altro momento molto difficile per la loro lunga relazione

Can e Sanem sono finalmente un’altra volta insieme dopo tantissimo tempo in cui hanno vissuto una vera e propria crisi. Ora non vogliono più perdere tempo: vogliono vivere la loro storia d’amore e proprio per questo hanno rifiutato una proposta di un ricco imprenditore di cosmetici. Neanche per un istante questa proposta ha messo in crisi la loro relazione.

Daydreamer anticipazioni 22 aprile: una partenza improvvisa

Intanto, però, Sanem deve fare i conti con qualcos’altro: i suoi genitori non hanno preso bene la notizia che la loro figlia preferita sia tornata con Can e che abbia intenzione di lasciare Istanbul insieme a lui. Nihat è molto preoccupato per sua figlia che è stata molto male in passato a causa di Can, per un periodo finì anche in ospedale e questo ha traumatizzato i genitori che da quel momento si sono ripromessi di tenerla lontana da lui.

Can, prima di partire, aveva un bellissimo rapporto con loro e ha intenzione di riguadagnare la loro fiducia: per questo motivo, prima di portare via Sanem, deciderà di andare a parlare con loro per promettere loro che questa volta non le farà del male.