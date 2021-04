Serena Autieri in buona compagnia: che sorriso smagliante – FOTO

Serena Autieri posta una foto che la immortala in ottima compagnia, il suo sorriso smagliante è altamente contagioso.

Bellissima come sempre Serena Autieri, l’attrice dalle stupende doti canore ammalia con ogni scatto i suoi numerosissimi fans. Eleganza, bellezza e dolcezza…Serena Autieri trasmette varie emozioni tanto da essere tra le attrici più amate e seguite.

Aggiorna spesso il proprio profilo social con foto che ne catturano il fascino, non a caso i commenti sono ogni volta veramente tanti, tutti ad omaggiarla con dolci pensieri e parole tenere. Ad esempio, nella foto sopra riportata – risale a pochi giorni fa – Serena riceve larghi consensi. “Eh.. La classe….! 🔥 Sempre più bella, sempre più tutto! Un bacio cara Serena, buon weekend! ❤️” questo è solo uno dei tanti commenti che si leggono sul profilo della bellissima attrice.

Pochi minuti fa però ha postato una foto in cui appare felice e con un sorriso smagliante. Pronta a dare un importante appuntamento ai fans, ma quello che si nota subito è il fatto che Serena non sia da sola ma in ottima compagnia.

Un indizio? E’ uno degli attori più amati e desiderati nel cinema italiano. Scopriamolo insieme.

Serena Autieri, l’appuntamento in TV che tutti aspettavano

Camicia e denim, lo stile casual indossato da Serena Autieri in questa foto è mozzafiato. Insieme a lei, Raoul Bova...i protagonisti di Buongiorno, mamma! la nuova fiction firmata Canale Cinque, in onda da stasera.

I followers hanno preso con fervore la notizia tanto da rispondere con dolci commenti, tutti impazienti di seguirli. Una fan scrive a proposito; “Che bello…..ti seguiremo!!!!! Bravissimi attori e bellissimiiiiiiiii😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤. La coppia Bova-Autieri mette d’accordo tutti.

Non resta che seguirli in questa nuova avventura che si preannuncia avvincente.