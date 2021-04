Quattro nuovo scatti d’autore quelli postati poche ore fa su Instagram dalla bella Guendalina Tavassi, anche questa volta ha mostrato il meglio di sé

Guendalina Tavassi è diventata nota al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello 11” quando non era ancora riservato ai volti noti dello spettacolo. 35 anni e mamma di due splendidi figli, Gaia avuta con Remo Nicolini e poi Chloe e Salvatore con Umberto D’Aponte.

Con quest’ultimo si è separata in casa lo scorso marzo per via di una profonda crisi che ha investito la coppia, il marito però si dichiara ancora molto innamorato di lei. Si tratta comunque di una delle influencer più amate del nostro Paese con all’attivo 1,1 milioni di follower.

Guendalina Tavassi seduce in tuta, pancino e lato B in primo piano

