La vittima, 38 anni, ha perso la vita questo lunedì mattina (26 aprile) intorno alle 10:00: avviate le indagini.

Un altro drammatico incidente stradale ha segnato Barcellona, in Spagna. Si tratta della 5° morte registrata da inizio 2021 sulle strade del capoluogo della Catalogna. L’ultima vittima per schianto automobilistico è un motociclista di 57 anni. La tragedia risale a ieri mattina (lunedì 26 aprile) alle ore 10:15. Secondo quanto riporta il notiziario El Periodico, il 57enne si è scontrato su un tratto della B-10, meglio conosciuta come “Ronda Litoral”: l’autostrada circonda parzialmente Barcellona passando per il lato orientale della città.

La quinta vittima per incidente stradale a Barcellona

Stando a quanto riferisce il notiziario catalano, l’impatto è stato violentissimo, provocando la caduta del 57enne, rimasto gravemente ferito. Sul luogo dell’incidente sono accorse immediatamente l’Unità della Guardia Urbana e del Sistema Sanitario di Emergenza. Il motociclista è stato urgentemente trasferito in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La polizia locale ha avviato l’inchiesta: le indagini sull’incidente e il caso sono stati affidati all’Unità investigativa e antinfortunistica (UIPA) della Guardia Urbana.

Secondo le stime del quotidiano, si tratta della quinta morte per incidente stradale registrata a Barcellona dal 2021. Un altro motociclista, 43 anni e terza vittima registrata da inizio anno, ha perso la vita nel Polìgono Industrial de la Zona Franca, sempre a Barcellona. La tragedia si è consumata lo scorso lunedì (19 aprile), poco prima delle tre del pomeriggio, al numero 1 di Calle 3. Il Comune di Barcellona ha espresso immenso dispiacere e condoglianze ai familiari delle vittime.

Le dichiarazioni delle autorità catalane condividono il costante impegno del Comune per la prevenzione e contrasto degli incidenti stradali.

Fonte El Periodico