“Meravigliosa”. Giulia De Lellis, gli scatti del suo weekend romantico FOTO

“Meravigliosa”. Giulia De Lellis, gli scatti del suo weekend romantico. L’influencer è stata a Forte dei Marmi insieme al suo Carlo, con cui sta insieme da diversi mesi

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del web, ma prima di essere tutto quello che è oggi, non era altro che una semplice corteggiatrice di Uomini e Donne che ha trovato la fortuna nel programma di Maria De Filippi. Scese le scale per conoscere Andrea Damante, il tronista veronese che aveva conquistato un ampio parterre di donne, ma alla fine è su di lei che ricadde la sua scelta. I due sono usciti insieme dal programma e hanno dato il via ad una favola moderna che ha fatto sognare tanti per un po’ di tempo.

Giulia De Lellis bellissima negli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Le cose tra Giulia e Andrea non sono andate bene ma lei ora ha ritrovato la felicità al fianco di Carlo Beretta, con cui ha una storia dalla fine della scorsa estate. Nessuno ci avrebbe mai scommesso e invece stanno durando già da un po’, sono felici e molto affiatati. Si sono concessi un weekend a Forte dei Marmi, nella casa al mare di lui, e Giulia ha pubblicato un po’ di foto di questi giorni spensierati.

Su Instagram Giulia è sempre più seguita, ha 5 milioni di followers che ogni giorno la seguono con costanza e con affetto.