Natalia Paragoni e i dettagli di un weekend bollente: “Colpa del s***o”

I followers non hanno mai avuto dubbi in merito alla passione che tiene vivo il rapporto fra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due, giovanissimi e insieme da appena due anni, hanno sempre manifestato apertamente il sentimento che li lega l’uno all’altra: un amore vissuto in tutte le sfaccettature possibili ed immaginabili.

Lo scorso weekend, la coppia ha deciso di concedersi una parentesi di relax presso il parco termale di Bormio e, a detta della Paragoni, i momenti di fuoco non sono mancati. Natalia, che proprio ieri ha manifestato agli utenti la comparsa di dolori cervicali e dorsali, non si è trattenuta e ha vuotato il sacco: “Colpa del s***o“.

Un impeto di passione, stando ai suoi racconti, sarebbe la causa del tutto.

Natalia Paragoni e i dettagli bollenti su Andrea Zelletta: “Colpa del s***o”

Da ieri, Natalia Paragoni ha iniziato ad accusare i sintomi di un dolore cervicale che non le sta dando tregua. L’infiammazione, che interessa la zona del collo e delle spalle, è dovuta ad una serie di “sforzi fisici” che l’influencer avrebbe effettuato di recente. Nel weekend, infatti, la modella e il suo fidanzato Andrea Zelletta si sono concessi una parentesi di svago alle terme di Bormio. Natalia, che ha fatto un resoconto a dir poco esplicito nelle Instagram stories, ha rivelato dei dettagli che hanno lasciato i fan a bocca aperta.

“Andreuccio si è dato da fare in questi giorni… Ci siamo rilassati di più e quindi il s***o non è mancato” – ha ammesso l’influencer, per nulla imbarazzata – “Mi sa che ho fatto qualche movimento strano ed è uscito questo dolore muscolare“. La Paragoni, che sta applicando dei cerotti per alleviare il malessere, ha senza dubbio sconvolto i milioni di fan che la seguono.

“So che vorreste sapere i particolari, ma non ve li dico. Non è la prima volta né sarà l’ultima“, conclude Natalia sommariamente. Di certo, la passione fra lei e il bell’Andrea non accenna a spegnersi, anzi si accende ogni giorno di più.