Rosalinda Cannavò e la FOTO compromettente: c’entra Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò ha pubblicato uno scatto compromettente tramite le Instagram stories: il suo fidanzato Andrea Zenga viene immortalato seminudo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più affiatati, e i siparietti Instagram che li vedono protagonisti non fanno altro che confermarlo. Oramai, i due vivono praticamente insieme, e dal giorno in cui l’esperienza del Grande Fratello si è conclusa sono inseparabili. Un amore sbocciato all’improvviso, ma che a distanza di tre mesi sembra rafforzarsi quotidianamente.

Anche quest’oggi, la coppia si trova insieme per trascorrere questa giornata di festa. La Cannavò, che appare totalmente rapita dal bell’Andrea, ha condiviso una foto a dir poco compromettente: in una delle ultime Instagram stories Zenga è seminudo, per la gioia dei fan.

Rosalinda Cannavò, la FOTO compromettente: Andrea Zenga è seminudo

Complici e affiatati, Rosalinda e Andrea non sembrano in grado di restare lontani a lungo. Tramite i rispettivi profili social, i due si lasciano andare a dichiarazioni d’amore che fanno letteralmente sognare i followers. Proprio l’attrice, di recente, ha voluto ulteriormente ribadire il proprio amore nei confronti del fidanzato, tramite un video pubblicato nelle Instagram stories.

Lo scatto, condiviso poche ore fa, ha davvero lasciato il web a bocca aperta. “My love“, scrive la Cannavò nella didascalia, inquadrando il suo fidanzato mentre si lava i denti davanti allo specchio. Zenga, a petto nudo, è una visuale mozzafiato per i numerosi fan che li seguono: il suo cuore, tuttavia, batte solamente per l’attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Sotto le foto che li ritraggono assieme, gli apprezzamenti dei fan non si fanno mai attendere. “La storia più bella“, “Siete bellissimi“, “Io vi amo“: commenti che Rosalinda e Andrea leggono sempre con estremo piacere.