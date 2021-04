Rudy Zerbi nel mirino a causa di Aka7even: “Ridicolo, pagliaccio e scorretto”. Ieri sera è andata in onda la sesta puntata di Amici e c’è stato qualcosa che ha fatto molto discutere

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi sta riscuotendo un successo strepitoso, soprattutto grazie ai giovani talenti che ne fanno parte. I cantanti in particolar modo stanno conquistando il web, tutti talentuosi e bravi a produrre singoli che sicuramente saranno ascoltati in radio per tutta l’estate. Tra i cantanti più apprezzati di questa edizione spiccano Aka7even, in squadra con Anna Pettinelli, e Sangiovanni, gara con Rudy Zerbi. I due professori si stanno facendo la guerra dall’inizio del serale per riuscire a portare avanti i propri talenti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Rudy Zerbi nel mirino del web: “Gara discografica con Sangiovanni”

Durante la puntata di ieri, Aka7even ha avuto modo di esibirsi con il suo nuovo singolo che sul web sta già spopolando. Dopo aver cantato, Rudy ha detto a Luca che la sua canzone gli sembra qualcosa di già sentito, che certo si ascolterà molto in radio ma che bisogna stare attenti con le hit estive perché non portano mai a niente di buono. Un giudizio che ha fatto molto discutere sul web, sono stati in tanti a criticare l’insegnante. “Ridicolo e pagliaccio, con quale coraggio critichi le hit quando per anni ci hai tormentato con i singoli estivi di chi era nella tua squadra?“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

E poi ancora: “Oramai per Rudy è solo una gara discogratica tra Aka7even e Sangiovanni, quindi cerca sempre di affossare Luca per portare avanti il suo preferito. Tutto questo è molto scorretto da parte sua“.