Andrea Zelletta ritratta il matrimonio con Natalia: “Non ci sono le basi”

Andrea Zelletta, fidanzato con Natalia Paragoni da oltre due anni, ritratta in merito alla questione del matrimonio: “Non ci sono le basi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)

L’ex tronista Andrea Zelletta sta ottenendo un notevole riscontro mediatico dopo la partecipazione al Gf Vip. Il pugliese, salito alla ribalta per aver partecipato a Uomini e Donne, circa due anni fa, è stato consacrato dalla scorsa edizione del reality più famoso della tv: Zelletta, arrivato alla finalissima, ha conquistato tutti con la propria pacatezza e simpatia.

Il programma di Maria De Filippi gli ha permesso di trovare l’amore della sua vita, la bellissima influencer Natalia Paragoni. I due, che da tempo sono inseparabili, stanno costruendo, mattone dopo mattone, il loro futuro insieme. Andrea, tuttavia, ha fatto delle rivelazioni spiazzanti in merito al matrimonio: “Non ci sono le basi“.

LEGGI ANCHE —> GF Vip, Zelletta ammette: “Non sento Pierpaolo da un mese”, è colpa di Giulia

Andrea Zelletta ritratta il matrimonio: “Non ci sono le basi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)

LEGGI ANCHE —> Andrea Zelletta, svela i dettagli dell’aggressione: salvo per “miracolo”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni formano una coppia amatissima dal pubblico italiano. I due, legati da oltre due anni, hanno dimostrato la solidità del rapporto che li unisce durante la scorsa edizione del Gf Vip: separati per oltre 6 mesi, non hanno mai smesso di amarsi. Ciò nonostante, i progetti di cui l’ex tronista aveva parlato nel corso del reality sembrano in stand-by.

A proposito del matrimonio, l’ex gieffino ha rivelato quanto segue: “Sono una persona molto riflessiva in questo momento, e secondo me ci vogliono delle basi. Ci pensiamo, ma prima vogliamo avere una base solida“. Le parole di Andrea sono perentorie: allo stato attuale, le nozze non rientrano fra le priorità della coppia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)

A dispetto di ciò, i due fidanzati sono innamoratissimi e non perdono l’occasione per ribadire i propri sentimenti tramite i social. Un amore, quello della coppia, nato per caso all’interno di uno studio televisivo, ma che si sta rivelando sempre più forte e concreto.