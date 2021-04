Andrea Zelletta, svela i dettagli dell’aggressione: salvo per “miracolo”

L’ex gieffino e noto influencer Andrea Zelletta si espone per la prima volta in merito all’aggressione subita nell’ultimo periodo.

Il celebre ventiseienne di origini pugliesi, Andrea Zelletta, divenuto ancor più popolare in seguito alla sua partecipazione in qualità di coinquilino nella casa del “Grande Fratello Vip 2020“, si è espresso per la prima volta in merito ad un fatto che ha destato, e non poco, la preoccupazione di tutti i suoi fan. Le sue dichiarazioni sono state riportate durante una sua recente e spontanea intervista. L’ex beniamino di “Uomini e Donne” ed attuale influencer sui social, ha raccontato come sia stato violentemente aggredito ed in seguito derubato. Andrea ha dichiarato anche sui social di essere molto in pensiero per la sua splendida compagna di vita attualmente attiva nel campo della moda, Natalia Paragoni.

Andrea Zelletta, i dettagli delle brutte esperienze e la saliente preoccupazione

Dopo un periodo di allontanamento, causato da alcune voci su probabili flirt dell’ex gieffino con altre ragazze, la coppia pare sia finalmente tornata al suo antico splendore. Sembrerebbe inoltre, secondo alcune ultime indiscrezioni, che i due stiano progettando di salire sull’artare e coronare il loro amore una volta per tutte. Ma per il momento non risulta ancora nulla di certo.

Andrea abita nel capoluogo lombardo e pare che le brutte esperienze per strada abbiano avuto luogo proprio nei pressi della sua abitazione. Ad aggredirlo sarebbe stato un trio di uomini, probabilmente ubriachi, che avrebbero tentato di privarlo senza scrupoli di tutto ciò che portava con se in quel momento mentre si trovava nella sua autovettura.

Fortunatamente però l’influencer, quando si è accorto della malsana situazione, non ha esitato a chiudere le sicure della sua macchina, lasciando i tre a mani vuote e sollecitandoli alla fuga. Eppure, pare che le sgradevoli avventure di Andrea non si concludano qui. Soltanto pochi giorni fa. Mentre passeggiava con il suo cane ed in procinto di rientrare a casa. Un tale ha distrutto il vetro del suo portone.