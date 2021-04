Un’amicizia che sembrerebbe essere finita a causa di una donna, stiamo parlando di Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ecco i motivi.

Nella Casa del Grande Fratello, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli sono stati per 6 mesi inseparabili. Tanto che si chiamavano fratelli, per il rapporto sincero e unito che avevano instaurato. Si credeva che quest’amicizia potesse durare negli anni, anche al di fuori delle mura di Cinecittà, ma così non è stato e non appena i due finalisti hanno varcato la porta rossa si sono definitivamente distanziati.

I motivi? Non era dato saperlo finchè Andrea Zelletta ai microfoni di Casa Chi ha svelato un retroscena che nessuno conosceva.

Sembrerebbe infatti che la ragione del loro allontanamento sia stata Giulia Salemi.

Procede a gonfie vele la relazione tra l’influencer italo-persiana e il modello lucano e probabilmente è stata proprio lei la causa di questo distacco.

Andrea, infatti, ha rivelato: “Non è successo nulla con Pierpaolo. Dopo la puntata di Verissimo non ci siamo scambiati più nulla. È passato un mese e non ci siamo più sentiti; ci siamo allontanati ma non è successo nulla. L’ultimo messaggio è stato il mio in cui gli chiedevo di incontrarci ma non c’è stata alcuna risposta. Io non rincorro nessuno ma da parte mia c’è tutta la volontà di avere un chiarimento, sono pronto a replicare e a chiarire”.

Il motivo dell’allontanamento tra Andrea e Pierpaolo

Probabilmente il motivo sono state delle frecciatine che una volta terminato il GF Vip, Giulia e Andrea si sono scambiati.

E’ stata Giulia a cominciare commentando ironicamente il posto in finale dell’ex tronista, con il 3% dei voti.

A quella battuta, in un’intervista a SuperGuida Tv, Andrea aveva risposto che forse Giulia aveva ‘rosicato’ perché in due partecipazioni al Grande Fratello non era mai arrivata in finale mentre lui sì.

“La mia non è stata una affermazione ma una risposta a Giulia. C’era stato un tweet di Giulia in cui commentava il fatto che fossi arrivato in finale con il 3% dei voti. Mi è dispiaciuto il suo tweet ironico”.

E ha concluso: “Sarei curioso di capire l’allontanamento di Pierpaolo a cosa sia dovuto. Magari potrebbe essere questo il motivo del perché Pierpaolo non mi ha più risposto, è il fidanzato di Giulia e farei lo stesso anch’io per Natalia. Penso sia normale”.