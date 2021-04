Drusilla Gucci, quanto guadagna all’isola dei Famosi?

L’ereditiera della nota casa di moda è molto amata dal pubblico anche se sembra essere insofferente alla vita sull’Isola. Quale sarà la cifra che l’ha convinta?

E’ diventata un vero e proprio fenomeno mediatico grazie al suo modo di fare e a quella particolarità che la contraddistingue e che ha conquistato il pubblico.

Colleziona teschi, non sorride mai, ama il macabro e la incuriosisce ciò che agli altri li intimorisce. Quando è stata presentata all‘Isola dei Famosi si credeva fosse la classica ereditiera viziata e che non potesse dare nulla a questo reality e invece, nonostante non sia sicuramente adatta alla vita selvaggia, è riuscita comunque ad accaparrarsi la simpatia del pubblico che la sostiene.

Infatti seppure siano state tante le sue numerose richieste di voler tornare a casa e nonostante i suoi compagni, per aiutarla a realizzare questo suo desiderio, la mandano ogni settimana in nomination, Drusilla è sempre supportata dal pubblico da casa che ogni settimana la salva e le fa proseguire l’avventura.

Quanto guadagna Drusilla all’Isola dei Famosi?

Ma l’ereditiera di casa Gucci quanto guadagna grazie alla sua permanenza all’Isola? Non deve essere stato semplice convincere una ragazza come Drusilla, abituata agli agi e a tutti i comfort eppure ha accettato di sbarcare in Honduras ma per quale cifra?

Nonostante le voci non siano state confermate, sembrerebbe che Drusilla Gucci guadagni tra i 5mila e i 7mila euro a settimana.

Una cifra di tutto rispetto per una ragazza di 26 anni che nonostante sia una rampolla di casa Gucci risultava del tutto sconosciuta al mondo dello spettacolo.