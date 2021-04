La bellissima Miss Italia 2019 ha pubblicato sulle sue IG stories un collage composto da quattro foto, con indosso un completino pazzesco.

Circa quattro ore fa, la meravigliosa modella italiana, vincitrice della 80ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia ha condiviso con i suoi 215.000 followers un collage formato da quattro foto, nelle quali indossa un completino per allenarsi in casa, ma non solo.

Il coordinato lilla è composto da un crop – top, con le bretelle nere, ed i leggings super aderenti, che mostrano e risaltano le sue curve spettacolari.

I capelli sono semi – legati ed il make-up è molto naturale: Carolina in versione lilla è da sogno!

Nei quattro scatti la Stramare posa in modo sempre diverso, ma tutte le foto hanno qualcosa che le accomuna: la sua oggettiva bellezza.

Ecco i personaggi preferiti di Carolina Stramare: tutto sui suoi gusti cinematografici…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Nel corso di un’intervista, rilasciata qualche giorno dopo la pubblicazione del video musicale della canzone di Daniele Di Benedetti ‘Amati Per Amare‘ (in cui la bellissima Miss Italia 2019 è la protagonista), Carolina Stramare ha confessato chi sono i suoi attori, film e registi preferiti.

Ha dunque affermato che la sua attrice preferita è la talentuosissima Kasia Smutniak, che il suo attore del cuore è senza dubbio John Travolta, che il film che ama di più è ‘Perfetti Sconosciuti‘ e che il miglior regista, a parer suo, è Quentin Tarantino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

I gusti cinematografici della spettacolare modella italiana Carolina Stramare sono quindi abbastanza chiari: alle domande ha risposto senza esitazione.