Alessandra Amoroso, gambe bellissime e look strepitoso: pronta per Amici! Dopo tantissimi anni, tornerà lì dove tutto è cominciato per presentare i suoi nuovi brani

Alessandra Amoroso è senza dubbio una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale. Ha esordito nel 2008 quando ha partecipato ai cast di Amici di Maria De Filippi, da lì è cominciata la sua avventura e non si è più fermata. Tra lei e Maria c’è sempre stato un affetto forte, sincero, infatti in questi anni l’abbiamo spesso rivista in quello studio come giudice o semplicemente come ospite. E, questa sera, la rivedremo di nuovo lì dove tutto è cominciato quasi tredici anni fa.

Alessandra Amoroso pronta per la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi

Alessandra questa sera è pronta a tornare su quel palco per presentare due nuovi brani inediti, e nell’attesa, ha pubblicato diversi scatti su Instagram per far vedere quale sarà il suo look per l’occasione. Per lei è sempre una grande emozione ritornare su quel palco, ogni volta viene avvolta da tantissimi ricordi e tantissime emozioni che la riportano indietro negli anni, quando era appena una bambina che inseguiva un sogno senza sapere che sarebbe diventato realtà.

Alessandra ha conquistato davvero tutti nel corso degli anni e ha una big family che la sostiene ogni giorno con passione, con costanza e sicuramente con tanto affetto.