Scoperto cadavere in un appartamento: l’uomo era morto da almeno 10 anni

Il decesso dell’uomo sembrerebbe avvenuto per cause naturali. Il caso però ha riacceso il dibattito sulla situazione di isolamento delle persone anziane e sole

Lo scorso dicembre ad Oslo, in Norvegia, è stato trovato in un appartamento del centro il corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo tra i 60 ed i 70 anni che probabilmente giaceva lì da quasi 10 anni. Le autorità hanno fatto sapere che con buona certezza l’uomo potrebbe essere deceduto nell’aprile 2011, informazione per il momento desunta da alcune lettere trovate in casa. Si dovrà attendere l’esito dell’autopsia per venire a capo della vicenda che in poche ore ha fatto il giro del mondo.

L’uomo era sposato con figli ma nessuno ne ha mai denunciato la scomparsa, neppure i vicini di casa che hanno dichiarato di non averne notato l’assenza per via della sua vita morigerata e poco attiva nella comunità.

La scoperta pare essere stata fatta dal custode del complesso abitativo che incuriosito si era recato all’interno dell’appartamento in cui abitava l’uomo che non si faceva vedere da tempo. Secondo la polizia scientifica, l’uomo è morto per cause naturali nell’aprile del 2011. Le bollette però erano regolarmente pagate perché scalate automaticamente dal suo conto corrente e fino a tre anni fa ha continuato a ricevere la pensione. Nulla faceva intendere che il pover’uomo fosse deceduto.

L’emittente norvegese NRK ha spiegato che l’uomo, di cui non sappiamo il nome, era stato sposato più di una volta e aveva anche dei figli. Anche i vicini non ne hanno mai dichiarato la scomparsa per via della sua vita sempre molto solitaria, alcun pensavano addirittura si fosse trasferito.

L’ispettrice di Polizia Grete Lien Metlid ha così commentato la vicenda: “È un fatto che non sarebbe mai potuto succedere in passato. Ora se succede qualcosa di strano, è possibile che nessuno se ne accorga”. Ovviamente la Polizia sta portando avanti il caso, verrà interrogata la famiglia per avere maggiori delucidazioni. Quello che è certo è che il fatto sta facendo molto parlare tutto il Paese per la crescente indifferenza dimostrata verso le persone sole.