Wanda Nara ha raccontato sui social come va la sua vita da mamma in dad ma anche di aver litigato con il figlio Valentino riguardo il suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Sono tempi difficili questi per i genitori con i bimbi che seguono le lezioni scolastiche a distanza in collegamento tramite computer da casa. Bisogna essere sempre presenti per assicurarsi che svolgano con attenzione tutte le attività chieste dagli insegnanti e rispettare le scadenze imposte per i compiti e le verifiche.

Wanda Nara riesce sempre a far impazzire i suoi fan pubblicando fotografie molto sensuali in cui si rilassa al sole oppure svolge faticosi workout. Ha all’attivo oltre 7,5 milioni di follower su Instagram che la seguono con grande ammirazione e a cui ha comunicato pochi giorni fa proprio la sua frustrazione riguardo la dad che la costringe a seguire costantemente i suoi 5 bambini, tanto da non riuscire più neppure ad occuparsi di sé come vorrebbe. “Non ho neanche il tempo di pettinarmi!”, ha raccontato sul suo profilo rammaricata.

Valentino ha bloccato la mamma Wanda Nara su Instagram: il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La nativa di Buenos Aires ha infatti cinque figli, Valentino, Costantino e Benedicto López, e Francesca e Isabella Icardi. I ragazzi sono con lei a Parigi in questo momento mentre Mauro Icardi è impegnato con il Paris Saint Germain. Un ruolo il suo che però continua a dividersi tra i social con cui lavora e quello di mamma che come abbiamo visto è una seconda occupazione ormai a tempo pieno.

Nonostante questo la bella argentina ha fatto sapere sempre via Instagram stories che la sua vita mondana non è apprezzata molto dal figlio maggiore, Valentino, che l’ha interdetta con un commento molto duro: “Ho smesso di seguirti perché pubblichi troppo“. Lei ha ribattuto che invece per lei “è un bene pubblicare tanto”. Il piccolo grande uomo di casa però non si è fatto distrarre dalla sua decisione che ha argomentato con un:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentino (@valu_icardi)

“È noioso. Metti sempre la stessa roba, che stai prendendo un tè. Caricate un sacco di cose, io non seguo gli influencer”. Valentino ha un profilo Instagram con una manciata di follower all’attivo, nonostante la giovane età però ha già le idee molto chiare tanto da aver bloccato la mamma sui social. Chissà se cambierà idea in futuro.