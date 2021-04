Pamela Prati ha ampiamente superato la prova costume: la showgirl è in splendida forma e il suo fisico è spaziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

Pamela Prati è sicuramente una delle showgirl e attrici più note del panorama italiano. La classe 1958 raggiunse la popolarità diventando primadonna per gli spettacoli della compagnia del Bagaglino. La sarda, nella sua immensa carriera, ha preso parte a numerosissime pellicole e a tantissimi programmi televisivi.

Pamela, qualche anno fa, finì in un polverone mediatico dopo aver annunciato il suo presunto matrimonio con Mark Caltagirone. Dopo qualche mese in cui lei prese parte a diversi show televisivi decise infine di rivelare la non esistenza dell’uomo. La Prati, in ogni modo, è seguitissima sul web e vanta comunque tanti ammiratori. I suoi scatti sui social fanno letteralmente impazzire tutti. La nativa di Ozieri, poco fa, ha condiviso una fotografia in cui ha mostrato a tutti la sua prova costume.

Pamela Prati, prova costume: fisico meraviglioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

Pamela è già pronta per l’estate. “Mi porto avanti con la prova costume grazie”, ha scritto nella didascalia. La showgirl ha anche aggiunto hashtag come missbikini e #summer2021 (estate 2021 in italiano). Il post ha già raccolto più di mille likes e numerosissimi commenti.

La prova costume è ampiamente superata. Pamela sfodera un fisico incredibilmente seducente, con forme che deliziano i followers. Le sue gambe chilometriche piazzate in primissimo piano fanno girare la testa ai fans, mentre il suo addome merita soltanto applausi. Nonostante gli anni che avanzano, a 62 anni la Prati è ancora una forza della natura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

La nativa di Ozieri, qualche giorno fa, condivise un filmato in cui indossava calze a rete da infarto e muoveva le gambe in maniera sexy e piccante.