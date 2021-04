Belen non riesce a trattenersi, il motivo delle sue lacrime

Torna “Canzone Segreta”, lo show di Rai 1 in prima serata che ha l’obiettivo di emozionare e divertire. Belen Rodriguez, sex symbol argentina, sarà la prima a sedersi sulla poltrona bianca e godersi lo spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Hanno regalato emozioni alla bellissima Belen Rodriguez gli amici, la sorella Cecilia, il fratello Jeremias e il padre, ma anche la sua amica attrice Laura Chiatti. Per lei la sorpresa è stata molto speciale ed è stata accompagnata dalla voce della cantante Syria.

Una sorpresa che è andata dritta al cuore e che ha fatto scoprire al pubblico italiano alcune cose che non sapevano. “Il nonno di mia mamma – confessa Cecilia – era italiano, di La Spezia. Lui è partito per l’Argentina con la valigia di cartone“.

LEGGI ANCHE -> Maria Teresa Ruta piange per la madre: “Non sta molto bene”

Belen Rodriguez radiosa sul palco di “Canzone Segreta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

LEGGI ANCHE -> Ares gate, Alberto Tarallo si scaglia contro Rosalinda Cannavò. Guerra aperta

La bellissima Belen sale sul palco di Rai uno con un abito nero che lasciava le gambe scoperte e le fasciava il pancione. La showgirl infatti è al sesto mese di gravidanza e Serena Rossi le chiede preoccupata se ce la fa a stare sui tacchi. Lei però risponde sicura: “Quando ero incinta di Santi mancavano 20 giorni al parto e i tacchi erano ancora più alti“.

A questo punto la conduttrice le chiede come avesse preso Santiago, il primogenito figlio di Belen e del ballerino Stefano De Martino, l’arrivo del fratellino. “Ho pazientato un po’ per raccontarglielo ma è stato felicissimo, me lo chiedeva da parecchio. E’ stato Santiago a scegliere il nome della sorellina“.

Quando Belen si siede sulla sedia bianca inizia a fare “Devo dire che la gravidanza mi rende serena, non ho la tachicardia. Tanto sono cose belle. Mi aspetto di piangere, i fazzoletti dove stanno?“.

“Io amo la musica e molto spesso penso alla gente sorda. Come vorrei che quella cosa sparisse perché credo che la vita senza musica sia tosta da affrontare. Io sono nata tra la musica ma mi piace anche il silenzio perché è terapeutico“.

A un certo punto qualcuno le chiede cosa la rende agitata e lei risponde in modo risoluto: “I paparazzi mi agitano“.

La sorpresa inizia con un tango in sottofondo e il racconto del suo bisnonno emigrante che è partito da La Spezia per cercar fortuna paragonato al viaggio di Belen per l’Italia. La voce narrante della conduttrice racconta le aspirazioni di successo della giovane Belen e lei piange.

A questo punto la bella Belen è emozionantissima. Sta ascoltando la canzone in spagnolo cantata da Syria, accompagnata alla chitarra dal papà, quando entra in scena Cecilia, la sua amata sorella e poi il fratello Jeremias.

Belen però ha fatto fatica a trattenere le lacrime quando a cantare è stato il suo amatissimo papà. Poi dice: “Se non mi date un fazzoletto io non posso continuare, fatemi respirare“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La sua canzone segreta però è “Una lunga storia d’amore” cantata dalla sua amica Laura Chiatti. Quando la conduttrice le chiede come mai questa canzone la fa così tanto commuovere Belen risponde: “Inizialmente questa canzone rappresentava me e il mio compagno”.

“Antonino è tornato a farla serrodiere. Lui la rende felice, la rende sicura“, aveva detto la sorella Cecilia Rodriguez che è salita sul palco a sorprendere la bella showgirl.

Infine, il padre di Belen ringrazia la figlia per aver fatto tutto questo per la sua famiglia. “Non riesco a dire quanto sono fiero di lei“, dice il papà.

“E’ stata sempre una sorella fenomenale – dice Cecilia – lei ci ha sempre protetti. Anche oggi, se mi succede qualcosa di grave io la chiamo e lei riesce a mettermi l’anima in pace. Lei è la mia seconda mamma“.

“Anche per me è stato lo stesso – dice Jeremias – solo che con me ha avuto un poco più da fare“. “E’ ribelle – risponde Belen – ho provato a metterlo sulla retta via ma non ci sono riuscita e mi sono detta: divento ribelle pure io“.