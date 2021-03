Ares gate, Alberto Tarallo si scaglia contro Rosalinda Cannavò. Guerra aperta

Il caso Ares gate scoppiato all’interno della casa del GF Vip continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Tarallo accusa apertamente Rosalinda

Continua la vicenda legata alla morte di Teodosio Losito avvenuta l’8 gennaio 2019 per cui i pm stanno in questi ultimi giorni conducendo indagini serrati all’interno dello showbiz italiano. Sono già stati interrogati diversi attori dello spettacolo – tra cui Gabriel Garko, Barbara d’Urso, Massimiliano Morra, Adua Del Vasco (per gli amici Rosalinda), Giuliana De Sio e Nancy Brilli – che avevano avuto a che fare, direttamente o no, con l’Ares, la casa di produzione di Losito.

Nelle scorse ore ha rotto il silenzio la figura più importante dell’intera vicenda, Alberto Tarallo, tramite un’intervista esclusiva rilasciata al “Corriere della Sera” in cui accusa soprattutto Adua per le dichiarazioni rilasciate alla stampa.

Alberto Tarallo, “Attoruncoli senza né arte né parte”

Tarallo nell’intervista aperta al Corriere si scaglia contro gli attori che hanno parlato e gettato ombre nefaste sul suo operato nella casa di produzione. “La vendetta miserabile di attoruncoli senza né arte né parte, che dopo di noi non hanno mai più lavorato”, dice l’uomo al giornalista.

L’attrice siciliana, durante un momento di confidenza con Massimiliano Morra, qualche settimana fa rilasciò una serie di rivelazioni che hanno scatenato però un vero e proprio putiferio mediatico, definendo Tarallo addirittura come “Lucifero”.

Il diretto interessato replica senza mezzi termini: Rosalinda Cannavò è “una sventurata che non sa quel che dice. Lucifero non esiste, non è mai esistito e di certo non sono io” ha dichiarato il noto produttore televisivo. Poi lo sfogo su Massimiliano Morra, “quello che poi, uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha cambiato idea e mi ha chiesto scusa”.

Morra infatti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, aveva appoggiato la versione dei fatti raccontata da Rosalinda per poi ritrattare subito dopo. Sicuramente il caso Ares gate sarà al centro dell’attenzione della stampa ancora per diverse settimane.