Albano confida i suoi sentimenti per Romina: “Per me ormai è una…”

Albano e Romina sono la coppia della musica che più ha fatto sognare gli italiani. Il cantante parla dei suoi sentimenti verso l’ex moglie: “Per me ormai è una…”

Albano e Romina Power sono separati ormai da vent’anni, ma la possibilità di un ritorno di fiamma continua a far sognare gli italiani. D’altronde la loro storia d’amore è sempre stata al centro delle cronache e la coppia è fra le preferite del mondo dello spettacolo. Il loro era stato un sodalizio fuori e dentro al palco, ma dopo la fine del loro matrimonio c’era stato un lungo periodo di allontanamento.

In primis perché il cantante di Cellino San Marco, aveva accanto una nuova compagna, Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli. La loro reunion musicale qualche tempo fa però aveva riacceso la speranza che dietro ci fosse qualcosa di più. E adesso Albano fa ha deciso di fare definitivamente chiarezza sulla situazione.

Albano confida i sentimenti per Romina: “Per me ormai è una…”

Da anni la curiosità del pubblico sulla coppia Albano-Romina porta sempre alla stessa domanda: “Torneranno mai insieme?”. E ora più che mai il cantante pugliese ha voluto esprimere il suo punto di vista in modo inequivocabile. Ospite di Verissimo, Albano confida i suoi veri sentimenti per l’ex moglie: “Ne abbiamo passate tante insieme e ci siamo molto amati. Ma oggi per me lei ormai è come una sorella“.

Anche Romina sembra essere dello stesso parere. Qualche tempo fa, al quotidiano Corriere della Sera aveva dichiarato: “I fan hanno fatto l’abitudine a vederci insieme. Ci hanno visti crescere. Noi ci siamo detti addio tanto tempo fa. Saranno le canzoni nate dal nostro amore a restare per sempre”.

E proprio parlando di musica, Albano ha rivelato che l‘unione artistica con Romina potrebbe non essere solo legata al passato. Parlando del Festival di Sanremo, che li ha visti più volte protagonisti, ha detto: “Quando il Covid finirà, proverò a tornarci. Mi piacerebbe farlo con Romina, ma bisognerà vedere se lei vorrà, perché non ama molto il Festival. Io, invece, ho la sanremite acuta”.