Fabio De Luigi passa alla musica: appare in un videoclip di un noto personaggio

Fabio De Luigi. Attore, conduttore televisivo, regista: un talento a 360° che si è prestato anche al mondo della musica. E’ apparso in celebre videoclip, ricordate quale?

Ricordiamo tutti Fabio De Luigi per la simpatia dei personaggi fittizi portati sugli schermi nel corso degli anni durante la serie esilarante dei programmi Mai dire… targati Gialappa’s band. L’improbabile modello Fabius, il super eroe pasticcione Medioman, l’ingegner Cane e (il più famoso) Olmo, diventato iconico grazie al brano tormento Dimmi cosa pensi di me, cantato in duetto con la straordinaria Paola Cortellesi.

Il talento di Fabio De Luigi è definibile con il termine “poliedrico”: è decisamente un comico ma anche ottimo imitatore, regista e presentatore. In ambito televisivo televisivo ha spopolato anche con la sitcom romantica Love Bugs, insieme a due bellissime e talentuose coprotagoniste: Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis.

Ha saputo destreggiarsi con successo nel passaggio dal piccolo al grande schermo. Ha ottenuto numerosi ruoli che gli hanno conferito merito soprattutto nell’ambito del genere commedia. Consenso assicurato dal pubblico, comprovato dagli ottimi risultati al botteghino a ogni nuova uscita nei cinema.

Ha dato un contributo anche in ambito musicale apparendo in un famoso videoclip. Vi ricordate quale e con chi?

Fabio De Luigi: il famoso videoclip musicale in cui è protagonista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cresciutiapaneecommedie (@cresciutiapaneecommedie)

Nel 2016 Fabio De Luigi è apparso nel videoclip del brano Tutto molto interessante dello youtuber e cantante Fabio Rovazzi. Dopo l’increbile successo di Andiamo a comandare che lo fece conoscere soprattutto tra i giovanissimi, il personaggio del web ha ottenuto lo stesso plauso con un’opera di denuncia nei confronti dello stesso mondo che gli ha dato notorietà, quello dei social, scagliandosi contro la falsità delle immagini proposte e dell’uso spasmodico delle app.

Il video conta attualmente quasi 150 milioni di visualizzazioni su YouTube. Rovazzi si è definito spesso un video maker. Anche in Tutto molto interessante è evidente questa sua tendenza, aprendo il video come una sorta di cortometraggio. Prova ne è che la canzone prenda avvio dopo oltre un minuto dall’inizio delle immagini.

Nella prima parte, infatti, appare proprio Fabio De Luigi nei panni di un manager che commissiona a Rovazzi un nuovo brano, imponendo strane direttive di censura al rapper.