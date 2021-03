La favolosa influencer e personaggio pubblico italiano, nonché sorella della nota cantante Elettra Lamborghini, si allena per l’estate.

La bellissima influencer, il cui nome è collegato alla famiglia Lamborghini (titolare del lussuoso marchio di automobili), si allena da casa per prepararsi alla tanto attesa estate 2021.

Nelle sue IG stories mostra alcuni dei suoi workout realizzati con dei pesi o semplicemente a corpo libero.

In alcune storie di Instagram compare anche il suo peloso amico a quattro zampe chiamato ‘Arturo‘: insieme sono dolcissimi!

Durante l’esercizio svolto con l’ausilio del tappetino, Ginevra indossa una canottiera blu elettrica ed un paio di leggings neri: anche mentre fa attività fisica, la Lamborghini non rinuncia mai ad uno stile atomico!

Ginevra Lamborghini: osservarla mentre si allena è un piacere incredibile! – FOTO

Circa nove ore fa, la fantastica Ginevra Lamborghini condivide con i suoi 60.000 followers dei video in cui mostra gli esercizi che svolge per mantenersi in forma.

Nelle IG stories si inquadra mentre esegue i seguenti workout: scende e risale con il busto, tenendo in mano un bilanciere, mentre è in in piedi; posiziona un peso sulla pancia mentre è sdraiata, tirando su i glutei e, successivamente, ripete l’esercizio con un ritmo più rapido.

Ginevra indossa una felpa nera, con dei dettagli bianchi sulle maniche; un paio di leggings, che presentano delle trasparenze, e le immancabili scarpe da ginnastica.

Guardarla mentre pratica sport è un immenso piacere per gli occhi del suo pubblico maschile, ma non solo: la sua bellezza manda tutti KO!

Ecco, dunque, alcuni degli esercizi che la Lamborghini pratica per mantenere in forma il suo bel corpicino!