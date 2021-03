Valentina Ferragni esplosiva sul set FOTOgrafico, poi la confessione più intima: “C’è un trucco”

Scatto bollente quello postato poche ore fa da Valentina Ferragni sulla sua pagina Instagram, senza lingerie con indosso solo una maxi giuggino nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Da poco diventata nuovamente zia della piccola Vittoria, Valentina Ferragni non ha smesso però di proseguire con le sue attività lavorative come piccola imprenditrice di se stessa e modella del brand di gioielli da lei creato “Valentina Ferragni Studio”.

Ieri lo shooting a Viareggio per la nuova collezione che sarà presto disponibile online, gli scatti però hanno mandato in visibilio non pochi follower della giovane che è apparsa seducente più che mai.

LEGGI ANCHE -> Veronica Gentili mostra ai fan una sua grande passione. Seducente anche mentre fa sport – FOTO

Valentina Ferragni si mostra nuda sulla spiaggia e il fidanzato interviene

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

LEGGI ANCHE -> Ginevra Lamborghini, pronta per l’estate, la sfida ad Elettra è iniziata? – FOTO

“Oggi sul set per il nuovo @valentinaferragnistudio campagna ✨Ps: Ho spinto le mie tette per farle sembrare più grandi 😜💁🏼 ♀️”, confessa ingenuamente Valentina mentre si mostra con indosso solo un maxi giubbotto di similpelle nera che mette in evidenza le gambe nude e il seno generoso.

In realtà scopriamo che il décolleté è stato “aiutato” con dei supporti per apparire più florido mentre fa capolino da sotto il capo d’abbigliamento. Una confessione intima che la piccola di casa Ferragni ha voluto condividere con i suoi fan prima che qualcuno urlasse al miracolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La sorella Francesca scrive a margine dello scatto flashato in mezzo ad una spiaggia deserta di Viareggio dove prevalgono solo colline ed arbusti selvatici: “Vale hai dimenticato il costume a casa, sempre la solita… 😂😂😂 figona 🔥”. A lei si accodano anche altri 269mila like in pochissime ore e commenti molto calorosi, come quello del fidanzato Luca Vezil: “Ragazzi ricordatevi che Gesù vi guarda 😏”.