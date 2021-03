Veronica Gentili mostra ai fan una sua grande passione. Seducente anche mentre fa sport – FOTO

La giornalista Veronica Gentili ha condiviso uno scatto social mentre fa jogging al parco, occhi magnetici e labbra da baciare

Veronica Gentili, forse pochi sanno, ma esordì giovanissima come attrice con la pellicola “Come te nessuno mai”, realizzata dal regista Gabriele Muccino nel 1999. Classe 1983, è figlia di un dirigente Rai, si è diplomata all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica nel 2006, poi il passaggio verso il giornalismo alla guida di importanti programmi nazionali. Attualmente è il volto fisso del programma “Stasera Italia Weekend”.

Veronica Gentili svolge jogging all’aria aperta, incanta anche in tenuta sportiva

La giornalista si mostra sui social quasi sempre in tenuta “da lavoro”, ovvero tacchi alti e divisa d’ordinanza in cui prevalgono bluse morbide che le segnano il fisico perfetto, gonne o abiti che invece mettono in evidenza le sue gambe longilinee. Dietro tanta bellezza però c’è grande sacrificio, ed è la stessa Veronica a mostrarcelo.

Nelle Instagram stories di ieri ci palesa mentre pratica jogging al parco, tenuta sportiva con leggings e maglia termica abbinata. Inquadra solo parzialmente il viso che però ancora una volta è sensualissimo con occhi e labbra decisamente ipnotici.

A “Stasera Italia Weekend” ha finora regalato forti emozioni ai fan che la seguono ormai da diversi anni, sempre professionale e attenta, un po’ alla volta però stiamo imparando a conoscere anche altre sue passioni nascoste. Oltre alla corsa anche la cucina: di pochi giorni fa la sua confessione pubblica davanti ad una crostata alla doppia marmellata, “Non faccio mai niente ma quando faccio qualcosa…#crettodiburroconmarmellata”. Qualcuno azzarda dubbioso: “Ma sarà anche buona?😉”. Noi crediamo di sì.