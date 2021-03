I Soliti ignoti, l’attore ferma il gioco: “Adesso ho capito”. Amadeus incredulo

I Soliti ignoti, l’ospite speciale in studio interrompe il gioco. Tutto si ferma per un attimo ed Amadeus è incredulo, ecco perché

Ieri sera su Rai 1 una nuova puntata de I Soliti ignoti, il game show nel quale si devono riconoscere le identità dei concorrenti, condotto da Amadeus subito dopo il tg delle 20. Le ultime puntate sono dedicate alla beneficenza.

A giocare personaggi dello spettacolo che devolvono la loro vincita ad associazioni ed enti benefici o no profit. Molti i volti che si sono avvicendati e che hanno ricoperto il ruolo di detective, da Alessio Zucchini, giornalista del Tg1 a Caterina Balivo.

Ieri sera ad investigare l’attore Giovanni Scifoni, tra i protagonisti della serie tv Leonardo. A partire dal terzo episodio vestirà i panni di un frate e ieri sera ha giocato per devolvere il suo montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

La partita come sempre è stata avvincente, con alti e bassi fino al punto in cui Scifoni ha interrotto il gioco con grande stupore di Amadeus. Vediamo cosa è successo.

I Soliti ignoti, Scifoni blocca il gioco: arriva l’intuizione

La partita di Giovanni Scifoni a I Soliti Ignoti ieri sera non è cominciata per il meglio. L’attore non è riuscito ad indovinare le prime tre identità. Tre ignoti e tre sbagli uno dopo l’altro. Ma è proprio l’ultimo di questi tre che lo manda in loop.

Il suo sbaglio lo ha spiazzato e continua a ripensare agli indizi che l’ignoto ha dato. “Ha detto che ‘spesso bisogna tagliare’. E se non cucina verdure grigliate cosa fa? – si è chiesto a voce alta Scifoni -. Adesso ci penserò tutto il tempo” ha annunciato.

E così è stato. Il gioco è andato avanti ma la sua mente è rimasta ferma sull’ignoto tre e all’improvviso arriva “l’illuminazione”. Nel cuore del gioco, mentre un altro ignoto è già pronto per comunicare i suoi indizi, lui ferma tutto. Interrompe il gioco Scifoni ed esclama: “Adesso ho capito, ho capito cosa fa l’ignoto numero tre. Continuavo a pensarci. Bisogna spesso tagliare anche le scene di un film, quindi è lei la stuntman”.

Amadeus, come anche gli ignoti, per un attimo rimangono basiti. Il presentatore sgrana gli occhi e poi scoppia a ridere. Non può dire nulla all’attore sulla sua intuizione. Lo farà solo prima di passare al parente misterioso, confermando che era giusta.

Alla fine Scifoni indovina il parente misterioso e porta a casa 20.400 euro, tutti da dare alla Fondazione Italiana per l’Autismo.