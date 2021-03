Freddie Mercury, la sua prima fidanzata svela il perché della loro rottura. Lei più del cantante aveva già capito tutto

Freddie Mercury per tutti è stato un grande mito della musica. Uno di quei personaggi e di quelle voci che non si possono dimenticare. Lui che più di tutti ha portato una ventata di rinnovamento e rivoluzione nella musica rock tra gli anni Settanta e Ottanta. Lui che è ancora, per tutti, a 30 anni dalla sua morte, il simbolo indiscusso dei Queen, la band che ha formato insieme a Brian May e Roger Taylor, ai quali si aggiunse successivamente John Deacon.

A tanti anni di distanza, nel corso del documentario su di lui, “A Life in 10 Pictures”, parla la sua prima fidanzata, Rose Pearson. È lei che ha raccontato alcuni particolari della vita del cantante, considerato uno dei frontman migliori di sempre.

Particolari che riguardano la sua intimità, il suo orientamento sessuale. Lei che più di altri e forse ancor prima che lo stesso Freddie Mercury potesse capirlo, aveva compreso la sua omosessualità. Vediamo cosa ha raccontato.

Freddie Mercury, il racconto di Rose e la sua omosessualità

La prima fidanzata di Freddie Mercury, Rose Pearson che in seguito decise di cambiare nome in Rose Rose, ha raccontato come l’attrazione per gli uomini da parte del cantante fosse palpabile.

Ha ricordato di quando insieme sono stati al museo d’arte e design londinese e nel guardare le fotografie di Eadweard Muybridge che immortalavano uomini che lottavano tra loro completamente nudi, Mercury ne era attratto in maniera forte: “ne era innamorato in un modo che andava oltre l’apprezzamento per l’arte” ha raccontato nel documentario.

E poi ancora un’altra occasione. Quella in cui al cinema avrebbe voluto vedere ancora una scena di uomini nudi che lottavano. Ecco che così la donna aveva tutto molto chiaro e decise di lasciare il cantante.

I due erano stati insieme prima che Mercury formasse i Queen. Rose aveva capito tutto: “mi resi conto che era alla ricerca disperata di una relazione con un uomo. Non potevo restare a guardare” ha detto ancora nel documentario.

E così Rose interruppe la relazione con Freddie Mercury e decise di non rivolgergli mai più la parola. Lui non si aspettava tutto questo ha detto la sua prima fidanzata perché ancora non si era reso conto di quello che era davvero.