Orietta Berti. Quanto guadagna la celebre cantante? Scopriamolo

La sua carriera dura da oltre 50 anni. Ha iniziato giovanissima, non ancora 20enne partecipando al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia con un pezzo epocale, Il cielo in una stanza di Gino Paoli.

Orietta Berti, classe 1943, non smette d’incantare con la sua voce melodiosa. Conosciuta con il soprannome de L’ Usignolo di Cavriago, ha venduto in totale oltre 15 milioni di dischi, ottenendo quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento.

All’ età di 78 anni è stata una delle protagoniste dell’ ultimo Festival di Sanremo; si è presentata con il brano dal titolo Quando ti sei innamorato, classificandosi al nono posto. Al momento ha oltre 500mila visualizzazioni su YouTube e raccoglie consensi in merito anche dal pubblico giovanissimo. Prova ne sono i commenti di approvazione: “Ho 20 anni e sono letteralmente innamorata del suo vibrato”, “Alla sua età, una voce così precisa e intonata. Andava premiata. Esibizione spettacolare, canzone orecchiabile e l’unica in stile sanremese”, “Orietta è oltre Sanremo, e questa canzone ti entra nel cuore con un’emozione grandissima”.

Ha donato al repertorio italiano pezzi indelebili come Fin che la barca va , Tipitipitì, La vedova bianca, Per scommessa. Nel 2010 ha ricevuto il Premio Speciale Mia Martini alla carriera per i suoi 45 anni di attività. Oltre alla musica, si è messa alla prova cimentandosi nelle vesti di concorrente a Ballando con le Stelle e Celebrity MasterChef .

E’ sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini; insieme hanno due figli: Omar (1975) e Otis (1980).

Orietta Berti: quanto guadagna?

I cachet dei personaggi dello spettacolo non sono sempre noti, non è facile dunque sapere una cifra certa ma è possibile comunque fare delle considerazioni per approssimazione.

Nel 1997, al tempo del vecchio conio, venne reso noto che Orietta Berti avesse un contratto con la Rai, della durata di 19 settimane, che le ha portato un guadagno di circa 247.156.000 di lire.

Anni dopo, nel 2015, la stessa cantante disse in un’intervista per il “Settimanale Nuovo” di percepire una pensione esigua. Dichiarò: “Ho versato contributi per 50 anni ma la mia pensione ammonta a 900 euro. È mai possibile aver dato tanto e percepire poi così poco?”

Tuttavia, grazie alla sua attività che ha attraversato mezzo secolo di storia musicale italiana, ha la possibilità di vivere una condizione economica serena.

Ha circa 60mila follower su Instagram, è seguitissima sulle piattaforme YouTube e Spotify, è uscito ultimamente il suo ultimo album dal titolo La mia vita è un film che contiene anche il brano presentato al Festival di Sanremo 2021.

Inoltre è spesso ospite in programmi televisivi e ha al suo attivo la pubblicazione recente di un libro, Tra bandiere rosse e acquasantiere, edito da Rizzoli nel 2020. Sono tutte attività che portano guadagno alla simpaticissima Orietta Berti.

Fonte: Money.it