L’ Isola dei Famosi: il personaggio che Ilary Blasi non voleva che partecipasse

L’ Isola dei Famosi. Il popolare reality di sopravvivenza è in onda con una nuova edizione dal 15 Marzo scorso. Un concorrente ha destato lo scetticismo della presentatrice, Ilary Blasi

Il popolare reality di sopravvivenza L’Isola dei Famosi ha preso avvio con una nuova edizione il 15 Marzo scorso. Già sta ottenendo grande successo in termini di share. Il pubblico ancora una volte premia il format che vede personaggi (più o meno) noti del mondo dello spettacolo nostrano darsi battaglia nelle spiagge dell’Honduras. Strategie, alleanze, liti e colpi di scena: ce n’è per tutti i gusti.

A poco più di due settimane dall’inizio della competizione abbiamo già due eliminati. Sono il modello Akash Kumar che non ha voluto proseguire la sua avventura su Parasite Island dopo aver perso il televoto, e il visconte Ferdinando Guglielmotti, demotivato dall’esito della nomination.

Prima della partenza dei celebri naufraghi, la conduttrice Ilary Blasi avrebbe mosso delle perlessità sulla partecipazione di un concorrente. Di chi si tratta.

L’ Isola dei Famosi: Ilary Blasi perplessa su un concorrente

La famiglia della presentatrice tv Ilary Blasi è stata colpita in maniera diretta dal contagio da Coronavirus. Sia lei che il marito Francesco Totti hanno passato un lungo periodo di positività con il manifestarsi di sintomi evidenti e debilitanti. Inoltre, il suocero, il signor Enzo Totti, è deceduto proprio a causa del Covid, causando un dolore straziante nei suoi cari.

Secondo il sito Dagospia, per queste motivazioni, Ilary Blasi non avrebbe visto di buon occhio l’ingresso tra i partecipanti in gara di Daniela Martani. Come mai?

L’ex hostess e volto della protesta contro Alitalia avrebbe più volte espresso pareri opinabili in merito alla pandemia. Sul web è divenuto virale un video in cui discute con un membro alla sicurezza su un traghetto diretto alla Maddalena poiché contraria a indossare la mascherina e dispositivi di protezione individuale. Si è posta spesso in posizione negazionista rispetto alla crisi sanitaria che stiamo vivendo.

In molti si erano scagliati contro l’ipotesi di darle visibilità, nessuno pensava che tra questi potesse esserci anche la Blasi. Nel frattempo il percorso di Daniela Martani sull’ Isola continua, certo non senza difficoltà.

Vegana e animalista, è complicato per lei nutrirsi in un ambiente di privazione come quello proposto nel reality. Il suo più accanito oppositore è l’attore Gilles Rocca. Le liti tra i due sono all’ordine del giorno, vedono naufraghi e pubblico in schieramenti opposti.