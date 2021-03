La ex politica e novella conduttrice del programma “Ciao Maschio” svela ai fan come si svolge la sua colazione da campioni. Nunzia De Girolamo seduce ancora

Nunzia de Girolamo è sempre più seguita sia in tv che nei social dove intrattiene con garbo ed allegria. “Vi state divertendo nelle stories sui prossimi tre ospiti di sabato, con le più disparate ipotesi: domani, promesso, vi dirò qualcosa in più 😉”.

Nelle stories infatti capiamo che nella prossima puntata di “Ciao Maschio” in onda sabato 3 aprile alle 23.30, interverranno il giornalista Gianpiero Mughini e l’attore Francesco Arca per una confessione aperta e intima con lei.

Nunzia De Girolamo fa una confessione intima e svela cosa fa la mattina

Anche le giornaliste e conduttrici tv hanno necessità di fare colazione la mattina per poter assumere tutti i nutrienti per poi riuscire a rendere di più durante la giornata. La ex politica ci ha portato dietro le quinte della sua routine abituale, svelando il suo segreto per un risveglio scoppiettante: “Finalmente ogni mattina faccio una colazione da campioni! Il segreto? La mia tazza targata ‘Ciao Maschio’ 😜”.

Nunzia tiene in mano una tazza da colazione nera come il suo look, selfie ravvicinato che le inquadra solo il viso magnetico e seducente. Viso pulito e occhi che catturano per il grande spessore interiore, non servono parole superflue per descriverne la professionalità dimostrata nel tempo.

I commenti dei fan sono copiosi per lei: “Da buona campana una bella tazza di caffe rigorosamente Napoletano 👍”, “Sempre più affascinante ❤️”, “Come il vino buono, più passa il tempo e più migliora…te lo dico dal Chianti!!😂”