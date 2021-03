A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Le due prime donne sono ai ferri corti, l’opinionista l’accusa e racconta cose inedite

I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai. Di puntata in puntata c’è qualcosa che non va e basta un attimo per far scoppiare la miccia. Ancora una volta protagoniste dello scontro sono Gemma Galvani e Tina Cipollari. Le due prime donne del programma pomeridiano di Maria de Filippi non hanno molto feeling tra di loro, si sa.

La tronista e la storica opinionista sono ai ferri corti ormai da parecchio tempo e per l’ennesima volta hanno fatto fuoco e fiamme fuori dallo studio. Una lite che ha tirato in basso anche Kikò Nalli, uno dei parrucchieri più famosi al mondo nonché ex marito di Cina Cipollari.

Lei si è sentita attaccata e ha risposto per le rime spiegando come sono andate per davvero le cose tra lei e il suo ex marito, conosciuto proprio negli studi di Uomini e Donne, lanciando un duro affondo a Gemma e lasciandosi andate a confessioni inedite sulla sua vita.

LEGGI ANCHE –> L’ Isola dei Famosi: il personaggio che Ilary Blasi non voleva che partecipasse

Uomini e Donne, Tina contro Gemma: particolari inediti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

LEGGI ANCHE –> I Soliti ignoti, l’attore ferma il gioco: “Adesso ho capito”. Amadeus incredulo

Come sempre a Uomini e Donne le accuse tra Tina e Gemma non mancano. In puntata un duro botta e risposta, fino a quando l’opinionista del programma non ce l’ha fatta più e ha sbottato dopo essere stata accusata da Gemma di essere andata in tv a cercare l’amore. “Non è vero che sono andata in televisione a cercare l’amore” ha chiosato spiegando come è nata la sua storia d’amore con Kikò Nalli. Tina lo ha incontrato nello studio di Uomini e Donne specificando però che: “lui non era venuto a corteggiare me ed io non ero sul trono a cercare l’amore. E’ stato un colpo di fulmine”.

Tina ha voluto spiegare le profonde differenze che ci sono tra lei e Gemma. Ha detto che il suo amore è arrivato così all’improvviso ma poi è stato alimentato e costruito con il matrimonio e una bella famiglia formata da tre figli. Alla fine, dopo 18 anni è finita, ma quella è un’altra storia.

“Non sono stata qui dieci anni ad elemosinare un uomo” ha lanciato la frecciatina pungente nei confronti di Gemma che resta nel programma della De Filippi da diverso tempo ormai, quasi un decennio appunto, senza riuscire, a suo dire, a trovare l’amore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

La storica opinionista di Uomini e donne ha voluto sottolineare proprio questo. Quella di Gemma è quasi una scelta, la sua una cosa che è capitata nel corso della vita.