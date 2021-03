Potreste avere un tesoro tra le mani: attenzione a queste monete del 1977

Esistono alcune monete che valgono una vera fortuna nelle mani dei suoi possessori, come quella da 200 Lire del 1977. Capiamo perché

Il pensionamento è arrivato dopo anni di onorato servizio, con la sua dipartita definitiva il 28 febbraio 2002 e il cambio della guardia con l’Euro, nuovo conio amato e odiato da moltissime persone che rimangono però affezionate al ricordo della moneta che ha segnato un’epoca.

Le monete rare e antiche come le Lire, nelle mani di attenti collezionisti, possono valere ad oggi davvero molto per alcune pezzature e annate particolari. Ne è un esempio la moneta da 200 Lire del 1977 che abbiamo tante volte tenuto nelle tasche come oggetti quotidiani senza darci troppo spessore e considerazione. Adesso però queste piccole monete sono tornate alla ribalta, scopriamo perché.

LEGGI ANCHE -> Occhio al portafoglio. Come riconoscere le monete false?

Moneta da 200 Lire del 1977, quanto vale oggi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mauro piffari (@mauropiffari)

LEGGI ANCHE -> Vecchie Lire, tesoro nascosto. Hai una di queste monete in casa?

La 200 Lire, sono state spesso snobbate negli anni scorsi, monetine di poco valore che invece ora possono valere un piccolo tesoretto nelle mani di veri intenditori. Un esempio concreto può essere la 200 Lire del 1977 con peso di 5 grammi e diametro da 2,4 centimetri in lega bronzital.

Questo esemplare è tra i più ricercati dai collezionisti perché coniato in minori unità, infatti se tenuto in buono stato di conservazione può essere battuto all’asta anche a 100 euro a pezzo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dello stesso anno inoltre venne messa in circolazione una moneta sempre da 200 Lire con la scritta “PROVA” a margine, un conio che è difficilissimo da trovare ma che è disponibile ancora in poche unità nei mercatini o nei portafogli di molti italiani ignari. Il suo valore può attestarsi intorno alle migliaia di euro se in buono stato.