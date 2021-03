Alberto Matano, esce un fuori onda inedito: “La parte più interessante”

Si torna a parlare di Alberto Matano, cosa ha combinato questa volta il conduttore di La vita in diretta? Il fuori onda incuriosisce tutti

Alberto Matano da qualche tempo si trova spesso al centro del mirino, tra il pubblico italiano c’è chi lo adora e lo reputa molto bravo a fare il suo lavoro e chi invece non riesce proprio ad assecondarlo e polemizza su tutto quello che fa. Intanto però il giornalista continua per la sua strada alla guida di La vita in diretta, l’anno scorso in compagnia di Lorella Cuccarini e quest’anno da solo.

LEGGI ANCHE>>>Alberto Matano, batosta in arrivo per il conduttore: “Poco virile”

Alberto Matano: cosa è successo nel fuori onda?

LEGGI ANCHE>>>Alberto Matano riabbraccia il suo più grande amore e commuove il web

Durante la puntata del 30 marzo, gli ospiti di Albeto Matano erano Roberto Poletti, Annalisa Bruchi, Benedetta Rinaldi e Anna Pettinelli. Dopo la pubblicità, rientrando in diretta, il conduttore ha esordito dicendo: “Come sempre, anche oggi ci siamo raccontati alcune cose durante la pubblicità”. Lo ferma subito Poletti e ironizza: “Le cose che ci raccontiamo durante la pubblicità di solito sono le più interessanti”. Poi però arriva il commento della Pettinelli che rimette tutto al proprio posto: “Non ci sono stati fuori onda imperdibili. Niente di che”. Gli ospiti in studio e il conduttore ironizzano sul fatto che il web sarebbe capace di andare a cercare qualcosa per creare caos. La conversazione si chiude con un commento del presentatore che salutando il pubblico a casa afferma: “Io sarò di nuovo qui domani, il tempo di cancellare i fuori onda e tornerò”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta)

Anche questa volta Matano ha saputo gestire al meglio la situazione, ironizzando e scherzando al punto giusto senza cadere nel ridicolo. E’ un onore per lui essere il solo conduttore, visto che è anche la prima volta che accade.