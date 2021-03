Bianca Guaccero si dichiara innamorata, il pensiero corre all’estate. Fisico mozzafiato – FOTO

Pensa all’estate Bianca Guaccero nel postare l’ultima foto su Instagram, troppo bella in costume e pareo. Il suo fisico ipnotizza tutti

Al timone per la sua terza stagione a “Detto Fatto”, Bianca Guaccero conduce con allegria e professionalità estrema, aiutata dai suoi ottimi assistenti, l’esperta di moda e stile Carla Gozzi, l’opinionista Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon”, e il comico e attore Gianpaolo Gambi.

Bianca Guaccero seduce in costume, un anticipo dell’estate

La bella nativa di Bitonto ha il sole e l’estate nel sangue e nel grigiore di Milano la mente corre rapida verso il caldo della sua regione che le ha dato i natali e dove si trova la sua famiglia. Lo scatto postato sulla sua pagina Instagram dove conta ben 733 fedelissimi fan, descrive questo suo stato d’animo corrugato.

“Voglia d’estate…fuori oggi l’aria è perfetta…quell’aria per cui vorresti innamorarti all’istante”. La vediamo indossare all’interno di un negozio milanese un bellissimo costume stringato che le fascia il ventre quasi come fosse una spirale intrecciata che parte dal seno fino ad arrivare allo slip.

Copre il fisico longilineo e scolpito con un pareo rosso papavero di viscosa leggera, mano sulla tempia e sguardo sognante vero la spiaggia ed il mare. Lo scatto non ha ovviamente lasciato indifferente il suo seguito che l’ha premiata con 15mila like e commenti molto passionali:

“E’ vero!!!😍😍..a Roma e’ arrivata la primavera!!!..che bella questa foto!!❤..sempre bellissima!!!😘”, “Quando si risparmia sulla stoffa e si dà credito al talento!! 😜”, “In questa foto sei bellissima…Complimenti per oggi una meravigliosa puntata come sempre grazie per tutto”.