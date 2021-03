Dayane Mello presto in tv, per lei un programma a Mediaset

Dayane Mello alla conduzione di un programma in primavera. Dopo Zorzi e Salemi anche lei nei palinsesti del Biscione

Mediaset come un possibile ufficio di collocamento per i vipponi del Grande Fratello Vip. Diversi, infatti, i concorrenti della scorsa edizione del reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini che stanno trovando posto nei palinsesti delle reti del Biscione.

Certamente il primo in assoluto è Tommaso Zorzi, il vincitore del reality, già presentissimo in tv come opinionista a L’Isola dei famosi, ospite del Maurizio Costanzo Show oltre che di uno spin off de L’Isola dei Famosi sul sito di Mediaset. Poi c’è Giulia Salemi che debutterà su Mediaset Extra con il suo Salotto Salemi, un programma di make-up nel quale sarà la stessa influencer ad occuparsi del trucco delle sue ospiti.

E toccherà anche a Dayane Mello approdare in tv con un programma nel quale sarà grande protagonista. Vediamo di cosa si tratta.

Dayane Mello a Mediaset, programma in primavera

Dayane Mello altra protagonista del Grande Fratello Vip si prepara a sbarcare in tv. La modella brasiliana sarà in primavera in un programma sulle reti Mediaset. Così anche lei dopo Zorzi e Salemi si aggiunge alla squadra di gieffini che riempiranno i palinsesti.

È stata proprio lei a parlarne in una intervista al settimanale Confidenze durante la quale ha anticipato che l’aspetta un nuovo progetto: “un programma per la tv che è ancora top secret. Inoltre mi piacerebbe lavorare per una rete brasiliana” ha detto Dayane.

Ad aggiungere qualcosa in più un’insider su Twitter che ha lanciato l’indiscrezione: “Dayane Mello sbarca in TV. Reti Mediaset. il programma è in fase di preparazione, periodo Maggio/Giugno. Sono diverse puntate, circa 2-3. Le tematiche riguarderanno la società moderna e la fantasia; la modella brasiliana avrà un ruolo da prima donna”.

Notizie che incuriosiscono ma che per il momento sono troppo poche per fare delle ipotesi. Di certo i fan della brasiliana sono su di giri al sol pensiero di vederla di nuovo in tv, da prima donna poi. Staremo a vedere cosa succederà a Dayne.